5月11日、フリーアナウンサー高橋真麻が『ぽかぽか』（フジテレビ系）に出演した。ビジュアルだけでなく、声の “異変” も目立ち、心配が寄せられている。この日の企画は「宝塚歌劇団の面白いところ凝縮SP」で、宝塚出身の紫吹淳らとともに「ファン歴40年」という高橋がゲスト出演。宝塚へのほとばしる愛を熱弁した。番組では普段どおりしゃべっていた高橋だが、声はガサガサとしており、若干聞き取りづらい場面も見られ