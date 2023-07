2022年10月にイーロン・マスク氏に買収されて以来、大規模なリストラ、仕様変更などさまざまな変革を経験したTwitter。2023年4月にマスク氏の企業「X社」に吸収合併され、法人としてのTwitterは既に消滅していたが、現地時間7月23日にマスク氏は【写真】故「青い鳥さん」の葬儀…青いお花で飾られた祭壇の様子「And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds(そして間もなく、私たちはツイッ