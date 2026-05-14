陸上自衛隊八戸駐屯地（青森県八戸市）は14日、2023年に自宅で捕獲した猫2匹を殺したとして、第9後方支援連隊の山本剛2等陸曹（53）を停職10日の懲戒処分にしたと発表した。駐屯地によると、青森県おいらせ町の自宅で23年10月8日、猫2匹を水に沈めて殺した。自衛隊の調査に「数年前からふん尿などの被害があり、行政に相談したが変わらなかった」と動機を説明した。第9後方支援連隊長の今井健二1等陸佐は「事案を重く受け止