元日本テレビ記者・キャスターの丸岡いずみさんが2026年4月29日、「タレントさんの休養」をめぐる思いをXでつづった。「放送業界でタレントさんの休養が相次いでいる」丸岡さんは「放送業界でタレントさんの休養が相次いでいるけど、不調を感じたらサッと休む傾向になってきたのはいい事だと思う」とコメントした。28日には、お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀さんが体調不良のため当面のあいだ休養することを発表していた。所