１４日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、オープニングクレジットに仲間由紀恵の名前があったものの、結局顔が出てこないまま終了したため、ネットも「あの人だよね？」など戸惑う声が上がった。この日の「風、薫る」では、看護婦見習い組たちが看護婦詰め所で作業をさせられていた。本来ならば病室などで患者のケアをするところだが、多江（生田絵梨花）は「お偉方の奥さまが婦人科を受診されるとかで、見習