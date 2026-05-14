人気ユーチューバーのヒカルが１４日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。ユーチューバーという仕事への熱い思いをつづった。ヒカルは「１００人いたら１人だけでも良いから、強烈にぶっ刺さることがこれからの時代は必要になる」と今後に向けての課題をつづった上で「俺はいま連日叩かれていて炎上しているというか、もう連日というか連月超えて連年変わることなく批判を浴び続けている」とほぼ毎日のように炎上していることを