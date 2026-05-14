25年前に起きた世田谷一家殺害事件の現場となった住宅に侵入した疑いで、ベトナム国籍の男2人が逮捕された。保存されていた空き家に侵入し、金品を盗もうとしたとみられ、警視庁が詳しい経緯を調べている。25年前の“世田谷一家殺害事件”住宅に侵入か25年前に起きた世田谷一家殺害事件の現場となった住宅に侵入した疑いなどでベトナム国籍の男2人が逮捕された。逮捕されたのは、ベトナム国籍のルオン・ヴァン・ハイ容疑者ら2人だ