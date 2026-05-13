声優事務所「アミュレート」の公式Xが13日に更新された。SNS上で所属声優・長月あおいのプライバシーを侵害する迷惑行為や盗撮被害を確認したと報告し、警告した。【写真】盗撮被害にあった声優・長月あおい話題になったデジタル写真集カット公式Xでは書面にて「【長月あおいについてのSNS上での投稿、及び迷惑行為についてのご報告】」と題して、「現在、一部インターネット上にて拡散されている写真につきまして、当該写真