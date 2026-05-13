６日に７１歳で亡くなった特撮ドラマ「宇宙刑事ギャバン」（１９８２〜８３年）の主人公・一条寺烈役で人気を博した俳優の大葉健二（おおば・けんじ、本名・郄橋健二＝たかはし・けんじ）さんの告別式を終えたことを、１３日までに娘で女優の新葉尚が自身の公式Ｘで報告した。新葉は「ご報告が遅れてしまい大変申し訳ございません。９日の告別式にて無事に父とお別れすることができました。」などとつづっている。コメン