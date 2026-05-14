逮捕されたグエン・マイン・フン容疑者＝14日午前8時ごろ、警視庁成城署東京都世田谷区で2000年12月に会社員宮沢みきおさん＝当時（44）＝一家4人が殺害された事件の現場住宅に侵入し、金品を盗もうとしたとして、警視庁は14日までに、邸宅侵入と窃盗未遂の疑いで、ベトナム国籍で建設作業員の男2人を逮捕した。警視庁によると、2人は「事件現場とは知らなかった」「生活の足しにするために侵入した」と話している。逮捕された