堺市内の変死事案の現場から、現金1011万円を持ち去ったとして逮捕・起訴された警部補について、大阪府警は懲戒免職としました。 大阪府警が5月14日付けで懲戒免職としたのは、大阪府警南堺署刑事課の警部補・後藤伸被告（52）です。 後藤被告は今年3月に堺市南区の集合住宅で、70代男性の遺体で見つかった部屋を捜査中に、室内にあった現金1011万円を持ち去ったとして、占有離脱物横領の罪で逮捕・起訴されています。 後藤被告