原材料価格の高騰から、カルビーは9月から順次、「ポテトチップス」や「じゃがりこ」あわせて28品目について値上げ、または容量を減らす“実質値上げ”をすると発表しました。値上げの対象は、コンビニ限定サイズの「ポテトチップス うすしお味（70g）」や、「じゃがりこ サラダ」などあわせて25品目です。9月1日の納品分から順次、最大10%程度値上げします。また「ポテトチップス LサイズBAG うすしお味」な