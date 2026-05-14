就職エージェントによる「就活終われハラスメント」いわゆる「オワハラ」について、大学が注意喚起を行っています。「オワハラ」とは、内閣府によると「企業等から、他の企業等への就職活動の終了を強要するようなハラスメント的な行為」とされています。これまでは、内定を出した企業の行為が問題となるケースが多かったのですが、近年は就活エージェントによるオワハラにまつわる相談があるといいます。たとえば、中央大学は、複