全身がん闘病中の美容外科「高須クリニック」の高須克弥院長（81）が2026年5月14日にXを更新し、「何をしても現代治療では僕の癌が治らないことがわかった」などと投稿した。「癌と二人連れで人生劇場を演じきる」高須院長は18年に全身がんであることを公表し、現在まで複数回の手術や抗がん剤注入を重ねたほか、さまざまな試みをしながら治療を続けてきた。Xでは「生涯現役」を掲げてクリニックで働く姿やゴルフ場に通う様子も見