およそ9年ぶりに中国を訪れているアメリカのトランプ大統領は、習近平国家主席と首脳会談を行ないました。中国 習近平国家主席「協力すれば双方に利益があり、対立すれば双方が損をします。互いを敵ではなくパートナーとして、相互に成功し、共に繁栄し、新時代の大国が正しく付き合う道を歩むべきです」アメリカ トランプ大統領「あなたの友人であることを光栄に思います。中国とアメリカの関係はこれまで以上に良好になるでしょ