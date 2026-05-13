サバンナ八木の株が急上昇中？



マルコポロリの営業芸人回の体たらくを観ましたか？



本当にシゲオのためを思って行動してますかね？



本当にあのケチが後輩に慕われてお世話してたんですかね？



彼はFP1級なのでリスクマネジメントの前例を作って講演会営業につなげたいだけでは？…