実業家でインフルエンサーの岸谷蘭丸（２４）が２日、自身のＸを更新。自身の夢をめぐり持論を語った。岸谷は１日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」に出演。「昔から石原慎太郎さんかっけー！って」と東京都知事になることが夢だと明かし注目を集めた。岸谷の大きな夢にＳＮＳではツッコミが入った。元国連職員で著述家の谷本真由美氏は「結局、この人は、一般の日本人みたいに、企業などで下積みするんじゃなくて、親の名声を