くりぃむしちゅー上田晋也（56）が、13日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）にレギュラー出演。森泉（43）との共演時のエピソードを語った。この日のテーマは「メンタルが強すぎる女＆弱すぎる女」。上田から「泉ちゃん『仕事でうまくいかなかったな』みたいなのでヘコむ？」と聞かれた森は「『おしゃれイズム』のときは何回か寝て、怒られてた」と告白し、上田は爆笑。若槻千夏、ファーストサマーウイカら