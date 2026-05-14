福島県の磐越自動車道で高校生などが死傷したマイクロバス事故をめぐり、警察は事故当時、バスが運転手の供述を上回る速度で走行していた可能性があるとみて、車両の詳しい検証を始めた。事故当時の速度など検証を開始高校生などが死傷した福島県の磐越道でのマイクロバスの衝突事故で警察は、バスが運転手の供述を超えるスピードが出ていたとみて、車両の詳しい検証をはじめた。14日午前7時半すぎ、警察は、事故にあったマイクロ