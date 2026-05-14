大相撲五月場所＞◇五日目◇14日◇東京・両国国技館【実際の映像】館内どよめく話題の“珍手”序二段の土俵で、滅多にお目にかかれない“レア”な逆転劇が決まった。あまりに鮮やかな、しかし一瞬の出来事に、館内は大きなどよめきに包まれた。注目の取組は序二段六十四枚目・西勢豪（二所ノ関）と序二段六十六枚目・旭漣眞（大島）の一番。立ち合い、西勢豪が低く鋭い当たりを見せ、一気に突き押しで攻め立てる。旭漣眞は防