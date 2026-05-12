2026年のGWもすさまじい人出となった京都市。【写真】観光客の「Google Maps」検索での行動が、交通渋滞の原因のひとつに連休を楽しむ国内からの観光客に加え、円安効果による海外からの観光客でごった返すなか、「市民が乗れない」ことで知られる京都市バス内の窮状を写した画像がX（旧Twitter）に投稿された。撮影したのは、地理学やまちづくりの授業を担当し、公共交通に関する仕事にも携わる、龍谷大学文学部教授の井上学（@ka