中国が米中首脳会談のため北京を訪れたトランプ米大統領の空港出迎えに、国家副主席の韓正氏を充てたことをめぐり、昨年の金正恩朝鮮労働党総書記訪中時より「格下」の対応だったとの見方が韓国メディアで浮上している。韓国の独立系メディア「サンドタイムズ」が報じた。報道によると、トランプ大統領が13日に北京首都国際空港へ到着した際、中国側の最高位出迎え者は韓副主席だった。韓氏は国家序列上は高位に位置する一方、中国