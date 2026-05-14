チームみらいの安野貴博党首は14日、、アメリカの新興企業アンソロピックが開発した新型AI（人工知能）「クロード・ミュトス」の悪用対策をめぐって、「動き出しに時間がかかった」と述べて、政府の対応に苦言を呈した。新型AI「クロード・ミュトス」は、システムのセキュリティー上の弱点を見つけ出す能力が高く、サイバー攻撃に悪用されると、深刻な事態となる可能性が指摘されていて、IT企業や金融機関などが危機感を募らせてい