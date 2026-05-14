石油元売り大手のENEOSのグループ会社が運航する原油タンカーがホルムズ海峡を通過したとみられます。通過したとみられるのは、ENEOSグループが運航する原油タンカー「ENEOSENDEAVOR」です。船の位置情報を可視化したサイト「マリントラフィック」によりますと、2月にクウェートの港を出た後、中東情勢緊迫後はペルシャ湾に停泊していましたが、現在は、ホルムズ海峡を抜けてオマーン湾からアラビア海に向け航行している模様です。