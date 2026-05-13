共産党機関紙「しんぶん赤旗」の記者をX（旧ツイッター）上で脅したとして、警視庁原宿署は13日、脅迫の疑いで、建設会社社員の50代男性を書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。男性は容疑を認め「日ごろのストレスをインターネットで発散したかった」との趣旨の供述をしている。書類送検容疑は昨年11月5日、「記者は顔もあちこちに出ているから、刺されないよう前後左右気を付けないといけない」と投稿し脅した疑い。