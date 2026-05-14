米西部ラスベガスにある「トランプ・インターナショナル・ホテル」＝3月11日（ゲッティ＝共同）【シドニー共同】オーストラリア東部ゴールドコーストで91階建てのトランプタワーを建設する計画が中止となった。開発事業者の代表は、イラン情勢などを受けオーストラリアでトランプブランドの「イメージが悪化」していることを理由に挙げた。地元市長は財務上の理由で撤退したとの見方を示した。地元メディアが14日までに伝えた。