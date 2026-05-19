タカマツハウス、初のテレビCMが5月25日（月）より放映開始！

タカマツハウス株式会社

タカマツハウス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：藤原元彦、以下「タカマツハウス」）は、企業として初となるテレビCMおよびタクシー広告を2026年5月25日（月）より放映開始いたします。

タカマツハウスは、さらなる認知拡大と、私たちが大切にする「誠実さ」と「用地仕入れへのこだわり」を広く伝えるため、初となるテレビCMおよびタクシー広告を2026年5月25日（月）から2週間、放映・配信いたします。

タカマツハウスでは、お客様の「見晴らしの良い未来」をお約束するため、仕入れのプロ集団が月間2,000件を超える膨大な住宅用地情報を収集し、様々な角度から検証を行っています。しかし、そこから実際に仕入れるのは妥協なく選び抜いた「わずか1％程度」の希少な好立地のみです。

本CMの「まっすぐにいい家を」篇では、その1％の出会いのために、日々現場を愚直に歩み続ける社員の「足」にフォーカスを当て、ひたむきな姿勢を表現いたしました。

■あえて「足」にフォーカス。

月間2,000件から1％を厳選する、タカマツハウスの「仕入れ力」

総勢35案にのぼる企画コンペの中から選ばれたのは、希少な立地を探して日々現場を歩き続ける社員の姿にフォーカスした企画です。 タカマツハウスの強みは、数多ある土地情報の中から本当に価値ある物件だけを厳しく見極める、圧倒的な仕入れ力にあります。前向きに歩みを止めない「足」を象徴的に描くことで、地道な行動の積み重ねによってお客様のための1％を厳選する、「ひたむきさ」や「一途さ」を表現しています。

■CMの世界観を引き立てる、完全オリジナルのCM楽曲

CM内で流れる音楽は、タカマツハウスのために一から制作されたオリジナル楽曲です。 今回作曲いただいたのは、Netflix『サンクチュアリ -聖域-』やドラマ『ブラッシュアップライフ』など、数々の話題作の劇伴を手掛けるシンガーソングライターの岩崎慧さん。そして、楽曲の歌唱を担当いただいたのは、新進気鋭のバンド Napeのボーカリスト WATARUさんです。やさしさの奥に誠実さがしっかりと感じられる歌声が、タカマツハウスの誠実な価値観と深くシンクロしています。

■撮影・制作時のエピソード

・満場一致で決定した主演・石黒雄太さんの「歩きの演技」

総勢18名が参加したCMモデルオーディション。本CMは、土地を探してひたすら歩く・走るといった「足」の動きで企業姿勢を表現するため、非常に高い演技力が求められました。その中で、限られた動きでありながら、誠実さと強い意志を足元から伝えてくれた石黒雄太さんの表現力に制作チーム全体が感動し、満場一致での起用となりました。

・妥協なき仕入れのリアルを1フレームに凝縮。自然光のタイミングへの執念

タカマツハウスが日々行う、膨大な情報から理想の好立地を選び抜くプロセス。その「妥協のなさ」を映像にも宿すため、撮影現場では歩くスピード、足の角度、そして空の雲の動き（最適な自然光のタイミング）にいたるまで徹底的にこだわり抜きました。一見シンプルに見える「歩く足元」の映像には、当社の愚直なまでのこだわりが凝縮されています。

■CM・広告展開 概要

CMタイトル： 「まっすぐに、いい家を」篇（15秒／30秒）

CM特設サイトURL：https://takamatsu-house.co.jp/cm/

CM制作裏側について公開中：https://note.com/takamatsu_house/n/n17db7b03ae08

【テレビCM放映概要】

放映期間： 2026年5月25日（月）～ 2026年6月7日（日）

放送局： テレビ朝日、テレビ東京（※関東地区）

【交通広告配信概要】

配信期間： 2026年5月25日（月）～ 2026年5月31日（日）

媒体名： タクシーサイネージメディア「GROWTH」（対応タクシー：S.RIDE）

■タカマツハウス株式会社について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=oV7g5HnDLAQ ]

高松グループの新規事業会社として2019年に設立。「お客さまと社会が求める理想の住まい・暮らしづくりを通じて、沢山の幸せを、かたちにしていく。」を企業理念に、住まいづくりの専門家として、社会やお客様の最善を厳選し、多種多様なライフスタイルに対応した住まいを創造しています。改めて顧客起点に立ち、専門家として土地や住宅を厳選することで、お客様が本当に望む“理想の家・暮らしづくり”、そして質の高い生活空間を提供することで社会に貢献しています。

【会社概要】

会社名： タカマツハウス株式会社

設立日 ：2019年4月

代表者 ：藤原 元彦

事業内容 ：木造戸建住宅関連事業

所在地 ：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー15階

電話番号 ：03-3486-1134

公式HP ：https://takamatsu-house.co.jp/

公式note：https://note.com/takamatsu_house