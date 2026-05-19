イオンモール春日部で「終活ハッピーフェア」を開催

イオン株式会社

イオンライフ株式会社は５月２９日（金）と３０日（土）の２日間、イオンモール春日部（埼玉県春日部市）で「終活ハッピーフェア」（以下、本フェア）を開催します。本フェアにはイオンリテール株式会社が展開するシニアケア事業「ＭｙＳＣＵＥ」も参加します。

２０３０年には、日本の高齢化率が３割を超えると言われており、より大きな社会課題となることが予測されています。また、こうした中で介護や相続、墓じまいといったさまざまなライフイベントに対し「いかに前向きに備えるか」がより重要になってくると考えています。

両社は、商業施設という日常の接点のなかでお客さまに、将来に向けてより前向きに過ごしていただけるきっかけとなる企画をこの度用意しました。

また、５月３０日（土）には風水師のＤｒ.コパ氏が登壇予定のメッセージノート＆ＡＩコパのお披露目会を実施予定です。

【概要】

日 時：

２０２６年５月２９日（金） １０時００分～１７時００分

５月３０日（土） １０時００分～１７時００分

場 所： イオンモール春日部 ３階 イオンホール

（住所：埼玉県春日部市下柳４２０-１）

内 容： 終活セミナー

・賢い財産の遺し方～相続のいろは～

・身元保証人の不安をゼロに～おひとり様の終活セミナー～

・そのお墓、どうしますか？３０分でわかる墓じまいセミナー

・プロと一緒に見つける、納得の老人ホーム

・長生きさんのためのポジティブ終活セミナー

Ｄｒ.コパ氏監修メッセージノート＆ＡＩコパお披露目会（５月３０日１１時～１１時２０分予定）

人形供養（役目を終えた人形のお見送り。５月３０日１５時１５分～予定）

幸せの鈴 ワークショップ

無料相談コーナーの展開 など

詳しくは下記サイトをご覧ください。

https://myscue.com/events/6571712b-77fd-463f-bd4e-12f7396624b9

イオンリテールのシニアケア事業「ＭｙＳＣＵＥ」について

「シニアケアの負担と不安を軽くする」ことを目的として、シニアケアや介護にまつわるお困りごとやお悩みに対応するさまざまな情報の結節点となるサイトを運営するほか、ケアラーや潜在ケアラーの方が直接相談できる場として、イオンスタイル品川シーサイド（東京都品川区）やイオンスタイル大日（大阪府門真市）に実店舗を展開しています。

サイトには、情報を得るための記事やブログ、コミュニティといったページのほか、専門家やパートナー企業に相談・質問できるページも用意しています。

このたびの終活ハッピーフェアには、紹介ブースを用意するほか、ＭｙＳＣＵＥの取引先として「みんかい」さまと「きおくあつめ」さまがそれぞれ登壇するセミナーの場を設けています。

ＭｙＳＣＵＥ 情報サイト https://myscue.com/welcome

イオンライフ株式会社の事業について

イオンライフは、葬儀事業を中心に相続、介護、お墓・永代供養、仏壇、ペット葬などの事業を展開するイオングループのシニア支援サービス事業です。

近年は、終活のなかでも生前整理や墓じまい、相続関係の整理などに対する関心度が高まり、事前にアクションを起こす方が増えています。こうした拡大するニーズに応え、少しでも前向きにそれぞれのライフステージを迎えられるよう、イオンライフはさまざまなサービスを用意しています。

イオンライフ 事業紹介サイト https://company.aeonlife.jp/project/

以上