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『金星への帰還 夜明けを信じ続けた、金星探査機「あかつき」の再挑戦と復活』（中村 正人 (著)／幻冬舎）

書籍概要

https://www.youtube.com/shorts/OMwgFXDubkk

諦めない、金星到達のその日まで。 失敗――。金星への旅はため息とともに始まった。 その5年後、世界が驚く方法で金星周回軌道への復活を成し遂げる。 元JAXAプロジェクトマネジャーが綴る、不屈の精神で挑み続けた「あかつき」の軌跡。 夢を現実に変える ■5台のカメラ開発秘話 ■全国を回っての研究者説得 ■ロケット変更による打ち上げ間近の改修 ■2010年、金星周回軌道投入失敗 ■姿勢制御用エンジンで惑星周回軌道投入成功へ 【目次】 第1部 金星を目指して 第2部 失敗と原因究明 第3部 再挑戦と夢の実現

著者

中村 正人

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学生時代、東京大学で宇宙空間電場計測の研究をした後、ドイツにて磁気圏尾部のプラズマの流れについて研究した。宇宙科学研究所助手として、ジオテイル衛星の開発運用に携わった後、東京大学でプラズマの可視化をリードした。宇宙科学研究所に戻り金星探査機「あかつき」の開発運用を行った。 1987（昭和62）年 ドイツ連邦共和国マックスプランク研究所研究員 1990（平成2）年 ESA欧州宇宙技術研究センター研究員／宇宙科学研究所 助手 1993（平成5）年 東京大学大学院理学系研究科地球物理学科 助教授 2002（平成14）年 宇宙科学研究所 教授 2023（令和5）年 JAXA名誉教授

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