STPR/騎士X、 結成1周年を機に1stアルバム制作＆東名阪ツアー開催決定

株式会社STPR

株式会社STPR(本社:東京都渋谷区、代表:柏原真人、以下「STPR」)は、当社所属のビジュアル系2.5次元歌い手グループ「騎士X - Knight X -」(読み：ナイトエックス 通称：騎士X)が、2026年5月17日(日)に結成1周年を迎えたことをお知らせいたします。

これに合わせ、1stアルバムの制作決定、東名阪ツアーの開催発表、ならびに実写Music Videoの公開を行いました。

「騎士X」は、2026年5月17日(日)に新体制から結成1周年を迎えます。動画配信、音楽活動、ライブイベントなど、多方面で活動を展開してきた「騎士X」は、この1年を通してグループとしての表現の幅を広げ続けてまいりました。そしてこの度、1周年という節目を機に、1stアルバムの制作、東名阪ツアーの開催、そして新たな実写Music Video公開を発表いたしました。

1stアルバムは、結成1周年、そしてグループ初のアルバムという“新章”を示すと同時に、ここから先へ続いていく騎士Xの物語の起点として制作を進めております。2026年秋頃のリリースを予定しています。

合わせて開催が決定したアルバムリリース記念ツアー『騎士X - Knight X - Live Tour 2026-2027『Tier１』』では、大阪・東京・愛知の3都市を巡回予定。公演名の『Tier１』には、結成1周年、そしてグループ初のアルバムという“1年目”“1枚目”という節目を象徴するタイトルであることに加え、ここからすべてが始まる「PHASE 1」として、この先へ続く物語の起点になる――という意味が込められています。さらに、“1＝No.1”という意味も重ね、「騎士X - Knight X -」として頂点を目指していく意思も込められています。

そして、1周年当日の2026年5月17日(日)には、圧倒的な自己肯定感を放つハイテンションな実写MV『天才ですまん！』も公開いたしました。中毒性の高いメロディに乗せ、「誰もが唯一無二の天才である」という強気なメッセージを凝縮。周囲の評価を撥ね除け、自分らしさや個性を肯定するリリックが、視聴者の背中を押す楽曲に仕上がっています。さらに、エッジの効いた遊び心と不敵な魅力がつめ込まれた、「騎士X」ならではの勢いや存在感を感じられる、“最高にイキれる”エンターテインメント・ソングです。

2025年5月の新体制始動から1年。活動の幅を広げ続けてきた「騎士X」は、音楽・ライブ・映像など多方面での挑戦を重ねながら、さらにその先のステージへ向けて歩みを進めてまいります。

■騎士X - Knight X - Live Tour 2026-2027『Tier１』公演情報

― 大阪 ―

-2026年11月6日(金)

-2026年11月7日(土)

会場：なんばHatch

― 東京 ―

-2026年12月30日(水)

-2026年12月31日(木)

会場：豊洲PIT

― 愛知 ―

-2027年1月2日(土)

-2027年1月3日(日)

会場：COMTEC PORTBASE

※詳細情報につきましては、近日公開いたします

■【MV】『天才ですまん！』 / 騎士X - Knight X -

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zPsKc-PpPG8 ]

YouTube： https://youtu.be/zPsKc-PpPG8

Vocal：騎士X - Knight X -

Lyric/ Music/Arrangement ：MUTEKI DEAD SNAKE

Mix：ソノイ

Director：Smith

Choreographer：いりぽん先生

Producer：Yuta Yamashita (MAZRI)

Production：MAZRI

[場面写]

TikTokへ投稿いただいた方の中から抽選で、「お好きなメンバーの直筆サイン入り特製オリジナルカード」を100名様にプレゼントいたします。また、投稿数に応じてさまざまなスペシャル動画も公開予定です。

キャンペーン実施期間：2026年5月17日(日)～5月31日(日)

スペシャル動画内容：

2,500投稿over ｜しゆんがコスブレで踊ってみた

5,000投稿over ｜タケヤキ翔がコスプレで踊ってみた

7,500投稿over ｜ばぁうがコスプレで踊ってみた

10,000投稿over ｜てるとくんがコスプレで踊ってみた

15,000投稿over ｜騎士Xが学生服で踊ってみた

20,000投稿over ｜ 騎士Xがメイド服で踊ってみた(ソロver.)

■ 騎士X - Knight X - Profile

動画配信サイト等のネット活動を中心に、歌やシチュエーションボイスなど、“声”とビジュアルを武器に活動するビジュアル系2.5次元歌い手グループ。2.5次元歌い手グループ史上最速の横浜アリーナワンマンライブを皮切りに、 Zeppツアー、武道館公演と次々と成功を収めながら2024年には週間シングルランキング1位も獲得。

2025年5月にグループ名を「Knight A - 騎士A -」から「騎士X - Knight X -」に改名。同日、新メンバーとして「タケヤキ翔」が加入し、現メンバーの「しゆん」「ばぁう」「てるとくん」とともに、4名体制でのグループ活動を開始。歌い手アイドルやVtuberアイドルとは一線を画し、実写表現と独自の世界観を強みにさらなる成長フェーズへと挑戦していく。2025年8月には新体制初となる日本武道館でのワンマンライブを開催。2026年4月には、新たな挑戦として社外主催の大型音楽フェスに出演。

※「騎士X - Knight X -」表記に関して：４か所( 騎士X_-_Knight_X_- ：アンダーバー部分)が、半角アケ／ - (ハイフン)は半角になります。

オフィシャルリンク

公式サイト：https://knight-x.stpr.com/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@Knight_X_info

公式X：https://x.com/Info_KnightX

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@knight_x_info

公式ツイキャス：https://twitcasting.tv/c:knighta_info

公式LINE：https://page.line.me/117gqoaz

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/