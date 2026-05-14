【東海テレビプレミアムビジネスサービス Edge】Edge参加企業・株式会社シオンの新規事業！音楽イベントとキャスティングサービス、2つの事業が新たなステージへ！

東海テレビ放送株式会社

東海テレビ放送株式会社（本社：名古屋市東区）が展開する新規事業創出プラットフォーム「Edge」は、2025年3月より開始した法人向けの新規事業開発プログラムです。

テレビ局の強みである映像制作、ストーリーテリング、メディアマーケティングの知見を活かし、わかりやすく構成された150本以上の動画を中心に、6ヶ月間の実践型カリキュラムを提供しています。

このたび、Edge参加企業である株式会社シオンが、Edgeプログラムを通じてエンタメ新事業をさらに進化・リニューアルさせました。

株式会社シオンは、地上波テレビを中心に、バラエティ番組の企画・制作を行うテレビ番組制作会社です。テレビ局や配信プラットフォームと連携し、番組の構成・演出・制作業務を担っています。

【株式会社シオンのエンタメ新事業１.】

音楽イベント『昭和101年シンフォニック歌謡祭』を企画・製作

「昭和」の名曲とトークで織りなすスペシャルな音楽体験『昭和101年シンフォニック歌謡祭』が、2026年5月30日（土）、大田区民ホール・アプリコ 大ホールにて開催されます。

舞台は、年に一度だけ夜にひっそりと開かれる“幻の音楽バー”。

その店を切り盛りするマスターを務めるのは、霜降り明星・せいやさんです。

彼が迎えるのは、昭和の名曲に深い愛情を注ぐ“常連客”こと、豪華アーティストたち。

トークと音楽を通して、“昭和”の魅力をひも解いていきます。

本イベント最大の見どころは、全楽曲がフルオーケストラアレンジで披露されること。

あの時代を彩った名曲の数々が、重厚かつ華やかな響きをまとい、令和の夜によみがえります。シンフォニックサウンドとともに、懐かしさと新しさが交差する特別な感動をお届けします。

また、未唯mieさんとAKB48の秋山由奈さん、新井彩永さん、山内瑞葵さんが共演。ピンク・レディーの名曲を生オーケストラで披露します。

さらに、せいやさんが「オカンのLINE」や昭和の名曲を熱唱。トークと歌で魅せる、ここでしか味わえないスペシャルステージをお楽しみください。

■概要

【出演】

MC：マスター せいや(霜降り明星)

歌手：松崎しげる／未唯mie／AKB48（秋山由奈、新井彩永、山内瑞葵）／青山なぎさ 他

【日時】2026年5月30日(土) 開場16:00 開演17:00

【会場】大田区民ホール・アプリコ 大ホール

【チケット】全席指定 S席11,000円／A席8,800円／B席5,500円 （全席指定・税込み）

プレイガイド好評発売中

イープラス

https://eplus.jp/sf/detail/4317650002?P6=001&P1=0402&P59=1(https://eplus.jp/sf/detail/4317650002?P6=001&P1=0402&P59=1)

チケットぴあ【Pコード】327272

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2617766

ローソンチケット【Lコード】70248

https://l-tike.com/search/?lcd=70248

【株式会社シオンのエンタメ新事業２.】

新サービス「タレント∞リンク」を提供開始！

テレビ番組制作30年の実績を持つシオンが、企業のタレント起用をトータルサポート。

企業のタレント起用検討から案件完了までを、一社に一人の「専属伴走パートナー」として完全サポートする総合キャスティングサービス「タレント∞リンク」を提供。単なるキャスティング業務のサポートではなく、貴社の一員として同じ覚悟でジョインし、共に成果を掴みにいくサービスです。

【サービス提供の背景と強み】

シオンは、「ぐるぐるナインティナイン」や「踊る！さんま御殿!!」などの長寿番組をはじめ、30年以上にわたり人気テレビ番組を制作してきた実績があり、年間1000人以上のタレントへアポイントを実施。また500以上の芸能事務所との強固なネットワークを有しています。日頃の番組制作を通じたマネージャーとの交流により、タレントの知られざるキャラクターや趣味などを熟知しているため、表面的な知名度だけに頼らない、企業や商材にベストマッチするキャスティングを実現します。

【「タレント∞リンク」の4つのメリット】

- 予算・条件に応じたキャスティング案のご提案キャラクターやターゲットへの認知度、専門ジャンルなどを徹底的にリサーチし、ベストマッチなキャスティングをご提案します。お急ぎの場合、最短3日以内でのご提案も可能です。- スピーディーな交渉と条件確認現場マネージャーや決裁者へダイレクトに連絡することで、出演の可否や費用感、スケジュールを迅速に探ります。- 500以上の事務所とのネットワーク豊富な実績に基づき、有名タレントから専門家・インフルエンサーまで幅広いアサインが可能です。- 知名度だけに頼らない“意味ある”キャスティングTVCMやイベントだけでなく、SNSリール投稿などあらゆる媒体・起用方法に対応。タレント自身の「熱量」を活かしたPR施策をご提案します。

【サポート内容】

タレント起用の検討開始時点からジョインし、候補出し・優先順位付けから、ギャランティ・スケジュールの交渉、PR映像等の制作物の内容確認・SNS展開時の文言確認の代行までワンストップで対応します。イベントの場合は、当日のタレントケア（事務所対応）もすべてお任せいただけます。

お問い合わせ：https://sionnet.co.jp/contact/

会社案内資料DL：https://sionnet.co.jp/guidance_download/

TEL：03-6206-3080

シオン公式 note：https://note.com/sionnet

■【数々の新規事業を動画で生み出すEdge】夏プラン数社限定で募集中

「Edge」は、東海テレビが2025年3月より開始した法人向けの新規事業開発サービスです。

現在、数社限定で2026年夏プランの募集を開始！

募集企画：2026年4月1日～6月30日

開始時期：2026年7月予定

気になった方は、まずは資料請求を！資料請求 :https://school-edge.net/#contact

テレビ局の強みである映像・ストーリーテリング・メディアマーケティング技術を活かし、わかりやすく構成された150本以上の動画を中心に、6ヶ月間の実践型カリキュラムを提供します。

オフライン交流会の様子

動画コンテンツの提供にとどまらず、オフライン交流会やオンラインセミナーなどのイベントを毎月開催。

参加企業同士のマッチングや、ピッチ大会の実施を通じて、実践的な新規事業創出の場を提供しています。

また、業種や事業フェーズの異なる企業が出会い、対話と検証を重ねることで、新たな協業や事業アイデアが生まれる“実装に近いコミュニティ”を形成。

学びで終わらせない、新規事業の創出と成長を継続的に支援します。

Edge参加企業（一部・50音順）気になった方は、まずは資料請求を！資料請求 :https://school-edge.net/#contact講師陣の紹介

守屋実氏（株式会社守屋実事務所）

新規事業家。37年間で1万日以上、新規事業創出に携わる。

「意志」 「顧客視点」 「行動」の重要性を説き、「本業の汚染」 「経験なき理屈」「99%同じ間違い」などの陥りやすい罠を指摘することで、多くの新規事業担当者を成功へと導く。

ミスミ、エムアウト、ラクスル、ケアプロ、JR東日本、日本農業など、多岐にわたる業界で豊富な経験と実績を持つ。



粟生万琴氏（株式会社LEO 代表取締役CEO）

連続起業家。会社員時代に新規事業開発を経験後、AIスタートアップのエクサウィザーズ創業COOとして活躍。

デンソー、豊田合成など、大手企業の新規事業開発にも携わる。

グローバルな視点と、現場で培った実践的なノウハウを活かし、参加企業をサポートします。

Edgeを共に作り上げる仲間株式会社LEO：「つくることを通じ前進する」を理念に、新規事業支援を手がける。株式会社チリコンカン：テレビ・映像の力で、企業の魅力や挑戦をわくわくする形で発信。Edgeで次世代のビジネスリーダーへ

Edgeは、挑戦を恐れず、新しい価値を創造しようとするビジネスパーソンのための学びの場。

「事業化に本気で挑む」すべての企業人の背中を押します。

[問い合わせ・資料請求]

東海テレビ「Edge」運営事務局

メールアドレス ：edge@tw.tokai-tv.co.jp

公式ウェブサイト：https://school-edge.net/

公式X ：https://x.com/Edge_tokaitv

公式Facebook ：https://www.facebook.com/profile.php?id=61573423424803

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