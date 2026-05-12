小学生等を含む団体向けデジタルチケット「遠足チケット」を導入します

東日本旅客鉄道株式会社

○JR東日本では、小学校等の先生をはじめとする遠足や学校行事などの引率者に、柔軟で分かりやすくご利用いただくことを目的に、首都圏エリアを対象に当日購入可能な団体向けデジタルチケット「遠足チケット」を新たに導入します。

○これまで団体乗車券は、事前申込みが必要であることに加え、雨天順延の場合は引率者の変更手続きが煩雑になるなど、ご利用に際しご不便をおかけする場合がありました。

○今回、新たに導入する「遠足チケット」では、スマートフォンひとつで手続きから利用まで完結させると共に、これらのご不便を解消して利便性の向上を実現します。

1. サービス概要

現在、団体のお客さまに提供している団体乗車券は、あらかじめ利用する列車の時刻を決定したうえで、ご乗車の14日前までに駅またはWEBでお申込みいただく必要があり、雨天順延の場合は、引率者に煩雑な手続きが生じていました。今回、こうしたお客さまのご不便を解消することを目的に、「遠足チケット」を導入します。

「遠足チケット」は、小学生、園児を主体とする団体のお客さまを対象に、首都圏エリア内発着の近距離移動に際して、従来の団体乗車券と同等の割引率でご利用いただけるデジタルチケットです。事前の申込みや列車時刻の指定は不要で、学校行事をはじめ少年団などのグループによる移動にも幅広くご利用いただけます。当日申込み限定のため、雨天順延時における引率者の煩雑な手続きが不要となります。

※代表者(申込者)による会員登録が必要です

（1）「JR東日本 団体乗車券WEB受付サービス」に会員登録（無料）。

https://www.danken-jreast.com/shop/customer/menu.aspx

（2）ご利用当日に申込み、クレジットカードまたはコンビニエンスストア（現金のみ）でお支払い。

（3）お支払い後、決済情報が連携され、スマートフォン上で乗車票の利用準備が完了。

（4）乗車時は降車予定駅を入力のうえ改札係員に乗車票を提示し、「乗車開始」ボタンを押して入場。降車時は改札係員に乗車票を提示し、「乗車終了」ボタンを押して出場。

2. 申込開始日

2026年5月20日（水）10：00～

3. 申込期間

ご利用当日のみ

4. ご利用条件

（1）対象エリア

首都圏の対象エリア内を発着する下図の当社路線でご利用いただけます。

（2）設定運賃区間（1人あたり） （3）構成人数

※割引率は小学生、園児を主体とする団体が利用する従来の団体乗車券と同等。※大人（引率者）・小児合わせて100名までご利用可能。

5. 決済方法

(1) クレジットカード決済（WEB）

ご利用可能なカード：ビューカード、JCB、Visa、Mastercard、American Express、Diners Club、Discover

(2) コンビニエンスストアでの現金決済

ご利用可能な店舗：ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、セイコーマート

6. その他

・決済後の区間、人数等の変更はできません。

・乗車票の提示はスマートフォンのみ対応しています。

・遠足チケットホームページはこちら※ https://www.jreast.co.jp/railway/ensoku/

※2026年5月19日（火）午後サイトオープン予定