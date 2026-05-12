地域密着型の高価買取店「買取Re+Ly（リリー）」青森県五所川原市にあるショッピングセンターELMに新店舗オープン｜地元テレビ局にも紹介され話題に！！

店舗紹介

株式会社興和商会

2025年3月20日、「買取Re+Ly（リリー）」は青森県五所川原市にあるショッピングセンターELMに新店舗をオープンいたしました。

関東エリアを中心に+展開してきた当ブランドにとって、東北エリアへの出店は新たな挑戦となります。

ショッピングセンターELMにおいて、買取専門店の出店は当店が初となります。

五所川原市は、地域の文化や暮らしが色濃く残る街であり、長年大切にされてきたお品物が多く存在します。

私たちは、そうしたお品物に込められた想いと価値を次へとつなぐ場として、この地への出店を決定いたしました。

店舗前接客ブース丁寧な査定を支える接客空間

接客ブースでは、専門知識を持つ鑑定士が一つひとつのお品物について丁寧にご説明いたします。

価値だけでなく背景や想いにも寄り添ったご提案を行っています。

査定の待ち時間は、ELM内でのお買い物やお食事を楽しみながらお過ごしいただけます。

「待つ時間」も、ちょっとした楽しみに変わる買

取体験をご提供します。

地元メディアを通じた情報発信

当店はELM内への出店に伴い、青森県内のテレビ局「ABA青森朝日放送」様より取材を受け、ニュース番組内で店舗の様子やサービス内容が紹介されました。

放送ではオープン直後から来店されたお客様が、ご自宅で眠っていたお品物や不要となったお品物を査定される様子が取り上げられ、地域の皆さまの関心の高さがうかがえる内容となりました。

また貴金属やブランド品に限らず、携帯電話や古銭、テレホンカード、カメラ、骨董品など幅広い品目の買取に対応している点や、壊れたお品物や片方のみのアクセサリーなども査定可能である点についても紹介されています。

実際の買取事例として、金メッキの時計や故障したカメラが他店と比較して高い査定額となったケースや、使わなくなったアクセサリーやメガネフレームに含まれる素材価値が評価された事例なども放送されました。

さらに、店頭スタッフが青森県出身であることも紹介され、地元に根ざした店舗としての安心感にもつながっています。

放映後には、テレビをご覧になったお客様からのご来店もあり「相談だけでもできると思って来た」といったお声もいただくなど、地域の皆さまとの新たなつながりが生まれています。

今後もより身近で安心してご利用いただける買取店として、地域に寄り添いながら情報発信を行ってまいります。

りっかちゃんとのコラボレーションCM放送が決定

ABA青森朝日放送にて、大食いタレントで有名なりっかちゃんとのコラボレーションCMの放送が決定しました！！！！（2026年5月10日から放送を開始しております。）

CMでは、買取サービスをより身近で親しみやすく感じていただけるよう、地域に寄り添った内容で情報発信を行っています。

今後も地域の皆さまに気軽にご利用いただける買取店を目指し、さまざまな形で情報発信を続けてまいります。

買取Re+Lyとは

買取Re+Lyは、“地域に寄り添う買取店”をコンセプトに査定無料・出張買取無料にて業界歴豊富なプロの鑑定士が各分野を担当しています。

食べ物・生き物以外であれば、どんなものでも査定可能です。

ブランド品・時計・宝飾品はもちろん動かなくなったお品物やメッキ、壊れたアクセサリーや片方だけのピアス、状態が気になるお品物などにも対応しています。

お客様の大切なお品物を「価値」だけではなく「想い」の面からも丁寧に見つめ直し、次へとつなぐお手伝いを行っています。

リサイクル業界大手がついに買取事業へ進出

時計ジュエリーブランドバッグ

当店は長年にわたり、リサイクル・資源再生事業で信頼を築いてきたグループを母体としています。

これまで培ってきたノウハウと、全国・世界規模の独自ネットワークを活かし一般的な買取店では難しいお品物についても再資源化や再販ルートを通じて新たな価値を見出しています。

お客様の「手放す」という選択が資源循環や地域・未来への貢献につながる仕組みづくりを目指しています。

買取Re+Ly 五所川原ELM店

所在地：青森県五所川原市唐笠柳藤巻５１７-１ 五所川原ELM内 １階

営業時間：10:00～20:00（年中無休）

サービス内容：ブランド品、時計、宝飾品、貴金属、古銭、カメラ、骨董品などの査定・買取

特典：LINE登録キャンペーン・TikTokフォローキャンペーン実施中

既存店舗紹介

買取Re+Ly 大泉学園店

所在地：東京都練馬区東大泉６丁目５０-４ trias650 １階 101号

営業時間：10:00～19:00（年中無休）

サービス内容：ブランド品、時計、宝飾品、貴金属、古銭、カメラ、骨董品などの査定・買取

買取Re+Ly 横須賀中央店

所在地：神奈川県横須賀市大滝町２丁目２３番（横須賀中央三笠ビル商店街内）

営業時間：10:00～19:00（年中無休）

サービス内容：ブランド品、時計、宝飾品、貴金属、古銭、カメラ、骨董品などの査定・買取

買取Re+Ly モールプラザ草加店

所在地：埼玉県草加市中央１丁目６ モールプラザ草加 内

営業時間：10:00～19:00（年中無休）

サービス内容：ブランド品、時計、宝飾品、貴金属、古銭、カメラ、骨董品などの査定・買取

買取Re+Ly 新高岡店

所在地：富山県高岡市京田４３２ ユーバビル１階

営業時間：10:00～19:00（年中無休）

サービス内容：ブランド品、時計、宝飾品、貴金属、古銭、カメラ、骨董品などの査定・買取

運営会社

法人名：株式会社興和商会 リユース事業部

所在地：東京都新宿区高田馬場２丁目８番２６号興和ビルディング2F

電話番号：03-6826-6885

担当メールアドレス：k.ito@kowa-shokai.co.jp

担当者：伊東 克洋