【5/11より】最大1000万円(補助率3/4)「賃上げ・生産性向上緊急支援事業」の申請サポートを開始します！【助成金なう】
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
「賃上げ・生産性向上緊急支援事業」の情報が公表されましたのでご案内いたします。
https://www.pref.okinawa.lg.jp/shigoto/shien/1037826.html
生産性向上に資する設備投資などに対して、最大1000万円(補助率3/4)を補助します！
ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。
ご興味がある方は是非お申し込みください！
〇申請サポート相談はこちら↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
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【募集期間】
令和8年7月10日まで
【補助対象事業】
平均給与月額を3%以上引き上げることを要件とし、以下の経費に対して補助。
（1）設備投資・生産効率化支援：自動化や省力化等の生産効率化に資する機械装置、器具備品等の購入など
（2）従業員研修等：（1）の各社ごとの事業計画の運用に資する専門家派遣、従業員スキルアップ等の研修活動に要する経費
【補助額】
補助率：中小企業3/4、小規模事業者4/5
上限額：1000万円
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ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。
ご興味がある方は是非お申し込みください！
〇申請サポート相談はこちら↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
☆お問合せはこちら
認定経営革新等支援機関
株式会社 ナビット 助成金なう事務局
TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702
営業時間：(月～金 10:00～19:00)
e-mail：info@joseikin-now.com