〈ヴィノテラス〉ブルゴーニュ・モノポール６種セレクション販売開始

ワインエナジー株式会社

「ブルゴーニュ・モノポール6種セレクション」販売のお知らせです。

ブルゴーニュの畑はその多くが細かく分割され、ひとつの区画を複数の生産者が共有しています。

ひとつの畑に十数、時には数十の生産者が存在することも珍しくありません。

その中で、ただ1つのドメーヌだけが単独で所有する区画、それが"モノポール"です。

モノポールから生まれるワインには、1つの畑と1つのドメーヌによる一貫した哲学が余すことなく表現されています。

今回のセットは、「ぜひ味わっていただきたい」と思えるモノポール“だけ”を6本揃えた、極めて異例の構成です。

単独所有畑の個性を1本ずつ深く味わうことで、ブルゴーニュの魅力をより立体的に感じることができます。その純粋な表現を、ぜひご自身でお確かめください。

すべてフルボトルで揃えようとすると総額44万円以上...

限定7セットのみの販売となりますので、ぜひお早めにお申し込みください！

詳細を見る :https://vnts.shop/lpc/202604monopole?utm_source=pr-times&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604monopole

〈ブルゴーニュ・モノポール６種セレクション〉

https://vnts.shop/lpc/202604monopole

締切日：5月10日(日)

発送日：5月12日(火)

▼セット内容▼

・Vougeot 1er Cru Le Clos Blanc de Vougeot 2021／Domaine de la Vougeraie

・Puligny-Montrachet 1er Cru Clos de la Mouchere 2022／Domaine Henri Boillot

・Meursault 1er Cru Clos des Perrieres 2023／Albert Grivault

・Pommard 1er Cru Clos des Epeneaux 2020／Comte Armand

・Corton Clos des Cortons Faiveley Grand Cru 2022／Faiveley

・Clos de Tart Grand Cru 2021／Clos de Tart



※すべて100mlの小瓶に詰め替えてお届けいたします

詳細を見る :https://vnts.shop/lpc/202604monopole?utm_source=pr-times&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604monopole

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