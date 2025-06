ジャンルの壁をぶち壊すNYのヒップホップ集団WHATMORE（ワットモア）、シングル「eastside w my dogs」で正式デビュー

The Orchard Japan

ジャンルの壁をぶち壊すニューヨークのヒップホップコレクティブ、WHATMORE(ワットモア)が、デビューシングル「eastside w my dogs」をリリース。活気溢れるニューヨークのユースシーンのリアルな声と真のミュージシャンシップを体現する。

The New York Times、NPR、The FADERから絶賛され、アンダーソン・パーク、ノーネーム、テラス・マーティンら著名アーティストから支持を受ける5人組は、デビューシングル発表前から、既に世界中で1,700万回以上のストリーミングを記録。

ニューヨークのラガーディア高校の同級生、シスコ・スワンク(Cisco Swank)、ヨシ・T(Yoshi T)、ジャクソン・オーガスト(Jackson August)、セブ($eb)、イライジャ・ジュダ(Elijah Judah)の5人で結成。友人からコラボレーター、そしてオンラインセンセーションへと進化を遂げ、バイラルヒットしたTikTokや映画のようなDIYビジュアル、そしてヒップホップとオルタナティブR&Bとインディーロックを融合させた音楽性で、アルゴリズムを越えて地球規模で熱狂的ファンベースを築いてきた。

ハイプではなく、遂に本物が登場!

WHATMORE「eastside w my dogs」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=DAdVhcjAYFU ]

■WHATMORE(ワットモア)とは:

活気溢れる文化の坩堝のニューヨークから誕生したWHATMORE。ジャンルの境界線を捻じ曲げる音楽集団は、彼らの街のエネルギーや多様性、そして創造性の鼓動を捉えている。幼なじみのCisco Swank(シスコ・スワンク)、ヨシ・T(Yoshi T)、ジャクソン・オーガスト(Jackson August)、セブ($eb)、イライジャ・ジュダ(Elijah Judah)から成る5人組は、あの名門ラガーディア高校で知り合い、音楽への情熱で結託。ニューヨークのダウンタウン、ブルックリンの音楽シーンでコラボレーションやDIYショーを繰り返し行う中で、彼らの絆は強まっていった。

ヒップホップ、オルタナティブR&B、インディーロックを融合させ、ジャンルレスな独自のサウンドをクリエイトするWHATMORE。メンバーのシスコ・スワンクはジャズ、ソウル、ヒップホップに根ざした豊かな音楽性を、ヨシ・Tは忘れがたいフックとシャープなリリックを、ジャクソン・オーガストは青春映画のような瑞々しい感性を、セブは詩的な自己内省と感情的な深みを付け加え、そしてイライジャ・ジュダは独自のプロダクションとエンジニアリングのビジョンにより全体を支えている。

WHATMOREはこのデビュープロジェクトで、ジャンルに囚われない彼らの世代の感性を反映。自分たちの拠り所であるDIY精神を貫きつつ、さまざまなスタイルを意識的に融合。協調性、先進性、そして大胆な独創性を兼ね備えた新世代のスターとして、ニューヨーク・アーティストの新たな指標となるに違いない。

■リリース情報

WHATMORE(ワットモア)

シングル「eastside w my dogs」配信中

配信リンク:https://whatmore.lnk.to/eastside

レーベル:Alta Music Group

■Music Video:

「eastside w my dogs」https://www.youtube.com/watch?v=DAdVhcjAYFU

■Follow WHATMORE:

TikTok: https://www.tiktok.com/@whatmoreeee

Instagram: https://www.instagram.com/whatmoreeee/

X: https://x.com/whatmoreeee



ーーThe Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト&レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。