お父さん犬の口の中に入るという、ちょっと変わった甘え方をしていた子犬。３年後、大きくなったら親子のふれあい方も変化するかと思いきや…？まさかの光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で1万5000回再生を突破しています。 【動画：どうしても『お父さん犬の口の中』に入りたい子犬→3年後、大きくなっても…まさかの『現在の光景』】 子犬の頃の様子 TikTokアカウント「tcc_95k」に投稿されたのは、シベリアンハスキ