サカナクションの楽曲『夜の踊り子』が、7日発表の『オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング』で1位を獲得しました。『夜の踊り子』は2012年8月にCDシングルとしてリリースされた楽曲。今回、上昇率73.7%で1位となりました。オリコンによると、インドネシアの伝統的なボートレース『パチュ・ジャルール』で船首に立って踊る少年の映像と、この『夜の踊り子』を合わせたショート動画がミーム化（インターネットを通じて模倣、