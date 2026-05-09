助産師のととかさんの漫画「無痛分娩はダメですか？」（全14話）がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む痛みに弱いからという理由で、無痛分娩を選んだ女性。夫は賛成してくれましたが、母は反対。その理由とは…という内容で、読者からは「自分らしいお産をすることが大切！」「感動しました」「心配する気持ちも分かる…」などの声が上がっています。“理想のお産”を巡ってすれ