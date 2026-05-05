赤ちゃんとワンコは、おててを繋ぎながらお昼寝していて…？あまりにも尊い光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で26万7000回再生を突破。「可愛すぎる」「たまらない」「癒される」といった声が寄せられています。 【動画：小さな赤ちゃんとお昼寝する犬→おててを繋ぎながら…あまりにも似ている『尊い寝顔』】 お昼寝中の赤ちゃんとワンコ TikTokアカウント「mimihanaai」に投稿されたのは、生まれたばかりの赤ちゃん