怖がりでお漏らしをしてしまうほどだったわんちゃんが、素敵な笑顔を見せてくれるようになるまでの光景が話題に。 わんちゃんがもたらしてくれた幸せいっぱいな日々を見た人からは、「素敵な家族さんと出会えて良かった」「飼い主様とワンコ様にたくさんの幸あれ！」と、たくさんの応援メッセージが寄せられることとなりました。 【動画：山で保護された『怯えた顔をした子犬』→飼うことを決心した結果…素敵すぎる