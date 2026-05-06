かつて一世を風靡した『りあるキッズ』という漫才コンビを覚えているだろうか。'96年に小学生でデビューし、'03年には史上最年少となる10代でのM-1決勝進出を果たす。「未来のダウンタウン」と期待されたが、ギャンブルによる借金問題で'14年にツッコミの長田融季氏が吉本興業を退社。コンビも解散となり、長田氏は表舞台から完全に姿を消した。現在、長田氏は40歳になった。スキャンダルによって消えた芸人はその後困窮することも