“ほんのり薫る、大人のほろ苦さ”ラテスイーツ専門店【FiOLATTE（フィオラッテ）】より、「シーズナルギフト・ハーモニー〔ブッセ〕」が期間限定で新登場！

株式会社シュクレイシーズナルギフト・ハーモニー〔ブッセ〕

株式会社シュクレイ(代表取締役社長:阪本良一、本社:東京都港区)は、ラテアートをテーマにしたスイーツを展開する【FiOLATTE(フィオラッテ)】より、2025年6月1日(日)「シーズナルギフト・ハーモニー〔ブッセ〕」を期間限定で新発売いたします。

封を開けるとふわっと広がる、甘い香り。ひと口頬張ると、生地のやさしい甘さとコク深くほろ苦いクリームの味わいに満たされる。フィオラッテらしい味わいのブッセの新登場です。

ふんわりと焼き上げたブッセの生地には、北海道産小麦を使用しました。特製クリームは、ニュージーランドのグラスフェッドバターで仕立て、さらにヘーゼルナッツプラリネとローストしたヘーゼルナッツの刻みを混ぜ込みました。やさしい甘みとコクのあるほろ苦さが絶妙に混ざり合う、まさに癒しの“ハーモニー”を奏でる一品です。

涼やかな青を使ったパッケージには、いくつものお花をあしらい、落ち着きのある雰囲気の中にも華やかさを添えました。見た目も味わいも大人っぽく仕上げた一品は、あなたに癒しのひと時をお届けします。

常温で持ち運びができますので、夏のお手土産にぴったり。ぜひこの機会におたのしみください。

◆商品概要

【商 品 名】 シーズナルギフト・ハーモニー〔ブッセ〕

【入数・価格】 4個入 1,620円(税込)

【発 売 日】 2025年6月1日(日)~

※期間限定商品につき、無くなり次第終了

商品紹介

ブッセ 4個入

サンドクッキー

エスプレッソを効かせたクッキー生地で、ホワイトミルクのチョコレートをサンドしました。ショコララテのようなチョコレートの濃厚な甘さとミルクのクリーミーな味わいが広がります。

9枚入 1,188円/18枚入 2,376円(全て税込)

サンドクッキーサンドクッキー18枚入

ダックワーズサンド

ラムレーズンを練り込んだカフェラテ風味の発酵バタークリームを、ほんのりとシナモンが香るサクサクなダックワーズ生地でサンドしました。華やかなカフェラテの薫りのなかに、ラムレーズンとシナモンのアクセントが楽しめる、とても濃厚で贅沢なお味の逸品です。

3個入:1,944円(税込) ※要冷蔵、1日数量限定商品

ダックワーズサンドダックワーズサンド

ミルフィユ

ほろ苦いカカオニブと、キャラメルのコクのある甘みがカフェラテクリームの上品な薫りを引き立てます。香ばしく焼き上げたパイとの食感のハーモニーもお愉しみください。

4個入 1,296円/8個入 2,592円(全て税込)

ブランドロゴ&ストーリー

店舗情報

ミルフィユミルフィユ4個入

店舗名称:FiOLATTE エキュート品川店

住 所:〒108-0074 東京都港区高輪3-26-27

営業時間:平日・土 8:00~22:00 日・祝 8:00~21:00

※館の営業時間に準ずる

<公式ホームページ>https://fiolatte.jp/

<公式X(旧Twitter)> https://x.com/FiOLATTE_PR

<公式Instagram>https://www.instagram.com/fiolatte_official/

会社情報

<株式会社シュクレイ>

設立 :2011 年 12 月 15 日

本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、バニ、ウーフィ