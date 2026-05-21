内田理央、母と“おそろコーデ”で2ショット 親子で仲良くディズニー満喫「お母さんも可愛いすぎる」「シルエットが姉妹のよう」
俳優の内田理央（34）が20日、自身のインスタグラムを更新し、母の日に母親と東京ディズニーランドを満喫したことを報告。“おそろコーデ”の親子2ショットを公開し、反響が集まっている。
【写真】「シルエットが姉妹のよう」母との“おそろコーデ”2ショット披露の内田理央
内田は「母の日ディズニー」とつづり、ミッキーマウスのカチューシャ風キャップをかぶった写真や、シンデレラ城前での親子ショットなど複数枚の写真を投稿。「アトラクションも沢山乗れてミッキーにも会えて美味しいご飯も沢山食べて、ショーも見れて、朝から晩まで遊び尽くした！」と1日を振り返った。
投稿では、ミッキーとの記念ショットやパークグルメ、夜のパレードや花火の写真も公開。「楽しんでもらえて嬉しかった」と母への思いもつづっている。
ファンからは「お母さんも可愛いすぎる」「シルエットが姉妹のよう」「おそろコーデ可愛い」「幸せのお裾分けありがとうございます」「天使です。一生の推しです」などの声が寄せられている。
【写真】「シルエットが姉妹のよう」母との“おそろコーデ”2ショット披露の内田理央
内田は「母の日ディズニー」とつづり、ミッキーマウスのカチューシャ風キャップをかぶった写真や、シンデレラ城前での親子ショットなど複数枚の写真を投稿。「アトラクションも沢山乗れてミッキーにも会えて美味しいご飯も沢山食べて、ショーも見れて、朝から晩まで遊び尽くした！」と1日を振り返った。
投稿では、ミッキーとの記念ショットやパークグルメ、夜のパレードや花火の写真も公開。「楽しんでもらえて嬉しかった」と母への思いもつづっている。
ファンからは「お母さんも可愛いすぎる」「シルエットが姉妹のよう」「おそろコーデ可愛い」「幸せのお裾分けありがとうございます」「天使です。一生の推しです」などの声が寄せられている。