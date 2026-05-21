ホンダが1957年の上場以来、初めて大赤字に転落した。5月14日に発表した今年3月期の連結決算（国際会計基準）で、最終損益が4239億円の赤字となったのだ。

「北米で開発中のEV（電気自動車）三車種の開発・販売をとりやめるなど、EV関連損失が足を引っ張った形です。減損損失や部品メーカーへの補償金など損失は計1兆5000億円を超えます」（大手証券幹部）

EV推進の旗を振ってきたのが、21年に就任した三(み)部(べ)敏宏社長（64）だ。トップダウンで果敢な経営姿勢は“暴れ馬”と称されてきた。40年までに全ての四輪車をEVとFCV（燃料電池車）にする「脱ガソリン車」戦略を掲げ、22年にはソニーとのEV関連の合弁会社を設立。高級EV「アフィーラ」の販売計画などを打ち出したが、ほぼ全てが水泡に帰した。



自動車業界きっての酒豪で知られる三部社長 ©時事通信社

「24年頃からEV減速に備えるべきではないかとの議論がありましたが、三部氏はEV戦略に固執し続けた。一連のプロジェクトにはすでに3兆円余が投じられたとされます」（同前）

反面、三部氏はこの間、高額報酬を手にしてきた。

《この続きでは、三部氏の高額報酬と高級マンション、社内外から高まる反発、メガバンク幹部が指摘する構造的問題などのトピックを詳報。記事の全文は現在配信中の「週刊文春 電子版」および5月21日（木）発売の「週刊文春」で読むことができる》

（森岡 英樹／週刊文春 2026年5月28日号）