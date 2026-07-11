経営・マネジメント
『経営・マネジメント』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月3日
2026年7月31日
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客足は遠のいているのに パチンコ業界で「矛盾」した状況が生じていた
菅原氏は遊技人口の高齢化や設備投資格差による大型店集約の構図を解説した
livedoor ECHOES
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「KADOKAWA」を巡る攻防戦…夏野剛社長解任騒動の真相に迫る
筆頭株主の「オアシス」が夏野剛社長の解任を求めたが、株式総会で社長続投が決定
現代ビジネス
2026年7月30日
2026年7月29日
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FIFAのインファンティーノ会長 民間投資家へ「W杯を売却」計画か
JPモルガンと連携し、211協会が株式を取得・売却できる会社を設立するという
theWORLD（ザ・ワールド）
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「フジテレビは復活できますか？」直接取材で元経営陣たちの見解は
制作費は日本テレビの約6割で、演出家やアナウンサーの退社が相次ぐ事態に
現代ビジネス
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本田圭佑のビジネスセンス ビームス設楽社長が大絶賛「考え方が…」
8月7日に全39種類の商品を販売開始、ビームスハートとのコラボも実現するという
東スポWEB
2026年7月28日
2026年7月27日
2026年7月23日
2026年7月22日
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全国23路線の高速バスを運行する「WILLER EXPRESS」が支持されるワケ
高級シートや需要増ではなく接客・清掃・安全管理の徹底が原動力とのこと
プレジデントオンライン
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「空き寺」増加で墓や遺骨が消えた…経営難で多くの寺院が消滅危機に
全国に約7万7000ある寺のうち、約1万7000が「空き寺」となっているそう
内外タイムス
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苦境に立たされる、ジャングリア沖縄 生き残る条件は「沖縄らしさ」だった
テーマパーク路線の限界が露呈し、沖縄観光スポットへの転換を急いでいる
現代ビジネス
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福岡の人気ラーメン店で「クサウマ」秘話…代表「難しいからこそ、研究」
代表の中村誠氏は「クサいとんこつラーメン」に魅了され、研究を始めたとのこと
現代ビジネス