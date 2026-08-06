「首都圏はロシアン・ルーレットの上にある」3800万人が暮らす土地で何が…京大名誉教授が解説する「首都直下地震」のメカニズム

熊本地震の被害が広がっているが、他の地域はどうなのか。一都三県3800万人が暮らす首都圏では、これまで巨大地震が起こる可能性が指摘されている。…