文春オンライン
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「お見合いノイローゼみたいに」京都・老舗料亭の若女将（43）が明かす、10年間の“お見合い地獄”と現在の夫との意外な“馴れ初め”
京都の料亭「菊乃井」の“跡取り”として育ち、若女将をつとめる村田紫帆さん（43）。33歳で夫・知晴さんとの結婚に至るまで、20代半ばからおよそ10…
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《富山・伝説の暴走族》11人からの集団リンチ、腕に10箇所以上の根性焼き…「音速天女」初代総長しおりさん（36）が明かす、過酷すぎる10代
富山県で名を轟かしたレディースチーム「音速天女」の初代総長を務めるも、傷害で少年院へ送られた過去を持つ総長しおりさん（36）。【衝撃写真】「…
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《タイマン無敗伝説》「怖いもの知らずなだけだった」富山の伝説のレディース初代総長（36）が語る、ケンカに明け暮れた過去
富山県で名を轟かしたレディースチーム「音速天女」の初代総長を務めるも、傷害で少年院へ送られた過去を持つ総長しおりさん（36）。【衝撃写真】「…
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17歳で傷害事件で逮捕、最も厳しい女子少年院へ…富山の伝説のレディース総長（36）が、独房の孤独の中で突きつけられた「自分の身勝手さ」
富山県で名を轟かしたレディースチーム「音速天女」の初代総長を務めるも、傷害で少年院へ送られた過去を持つ総長しおりさん（36）。【衝撃写真】「…
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認知症の祖父が“覚醒”して事件の謎を解き明かす…ミステリー愛に溢れたドラマ、奥田瑛二の圧巻の演技に注目――てれびのスキマ「テレビ健康診断」
古い日本家屋の中を青い虎が悠然と歩いている。「今朝書斎に入ってきた。どうやって障子を開けたのか。器用だと思わないか」祖父（奥田瑛二）がそ…
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「14歳の少年に挿入を…」性器に火をつけ脅迫、少女達はモップで…657人が死亡した韓国“最悪の人権侵害”のおぞましすぎる実態
Netflixのオリジナルドラマ『ガス人間』が話題を呼んでいる。東宝映画『ガス人間第1号』をリブートした作品で、製作総指揮と脚本を『新感染 ファイ…
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3万8千人を“恐怖で支配”した男の正体は…「神に代わりお前たちを罰する」日本で知られていない“韓国版アウシュビッツ”の不条理な結末
〈「14歳の少年に挿入を…」性器に火をつけ脅迫、少女達はモップで…657人が死亡した韓国“最悪の人権侵害”のおぞましすぎる実態〉から続くNetflix…
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【単行本発売】「主義者殺し」から「満州国フィクサー」へ…歴史の表裏を歩んだ甘粕大尉《謎多き生涯》
ハレー彗星からタイタニック、火星人襲来、地下鉄サリン、ノストラダムスまで。激動の20世紀を賑わせた怪事件25の〈真実〉に迫る!! ド…
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「飲み込んでない」「大便まで見せろ」“大食い動画”に批判殺到→炎上状態に…体重46キロの“可愛すぎる”大食いインフルエンサー（24）が明かす、アンチへの本音
SNS総フォロワー数70万人を誇る大食いインフルエンサー・りっかちゃん（24）。1回の食事で7キロ以上を平らげ、テレビ東京の「最強大食い王決定戦」…
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妻は「離婚してしまったほうが」と…元・商社マンの夫が京都の名料亭に婿入り→会社員時代の自信や人脈を使えない苦境からの“転機”とは
京都の料亭「菊乃井」の長女として生まれ育ち、若女将をつとめる村田紫帆さん（43）は、 “婿を取る”ために長年お見合いを続け、元・商社マンの夫…
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「近藤真彦が使っていた部屋で…」「性器を握らされる」ジャニー喜多川による性加害、語り始めた被害者たち《徹底取材の裏側》
〈“なかったこと”にされたジャニー喜多川の性加害、「週刊文春」33週キャンペーン報道のはじまり《担当記者が明かす》〉から続くジャニー喜多川氏…
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“なかったこと”にされたジャニー喜多川の性加害、「週刊文春」33週キャンペーン報道のはじまり《担当記者が明かす》
ジャニー喜多川氏の性加害問題について報じ続けた元「週刊文春」記者の郄橋大介氏による連載「Voices」が7月にスタート。33週に及んだ「週刊…
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「気絶させて強姦」「意識を取り戻したので殺害」遺体はスコップで埋められた…体重100キロの巨漢男（25）に襲われた「女子高生の悲劇」（昭和42年の事件）
定時制高校に通う女子高生（当時19）が消息を絶った。声をかけられた男に「冬だから寒いのは当たり前」と返した直後、男は激昂。女子高生は気絶させ…
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江戸時代の「離縁」の理由とは――初挑戦の時代小説で描く「縁切り」の世界。
『縁切りの宿桂屋調べ帖』豊臣秀吉の朝鮮出兵に揺れる東アジアを描いた『天地に燦たり』で松本清張賞を受賞しデビュー、そして2作目となる『熱源…
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アルコール依存症とその時代を活写した名著『依存症』の著者が語る26年目の真実。「わたしたちは今、アディクションの時代を生きている」
依存症臨床の第一人者である信田さよ子氏が、名著『依存症』から26年を経て「アディクション」の現在地を記した『溺れながら生きる 依存とケアのあ…
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「首都圏はロシアン・ルーレットの上にある」3800万人が暮らす土地で何が…京大名誉教授が解説する「首都直下地震」のメカニズム
熊本地震の被害が広がっているが、他の地域はどうなのか。一都三県3800万人が暮らす首都圏では、これまで巨大地震が起こる可能性が指摘されている。…
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35歳で大手損保を退職→収入ゼロで夜職も経験→未経験からベンチプレス110kg達成…SNSで話題の“マッスルフルート奏者”が「まさかの世界金」を掴むまで
繊細な音色を奏でるフルート奏者でありながら、今年ポーランドで開かれた世界クラシック＆エクイップベンチプレス選⼿権⼤会で金メダル…
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「僕は根っこが違う。イロモノ団体から来たんで」新日に所属しても“外様扱い”…それでもスターになった飯伏幸太（44）の「異色すぎるレスラー人生」
「自分は根っこが違う。イロモノ団体から来たんで」――インディー出身でありながら、IWGP世界ヘビー級初代王者という最高峰にまで上り詰めた飯伏幸太…
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「普通の人の20倍くらいお腹が膨らんでいる」“超大食い”なのに体重46キロのスレンダー体型…その秘密は？ “可愛すぎる大食い女子”（24）の驚きのカラダ事情
SNS総フォロワー数70万人を誇る大食いインフルエンサー・りっかちゃん（24）。テレビ東京の「最強大食い王決定戦」「デカ盛りハンター」にも出演し…
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【単行本発売】《ファラオの呪いで連続変死!?》ツタンカーメンの 王墓で発見された“警告文”とは
ハレー彗星からタイタニック、火星人襲来、地下鉄サリン、ノストラダムスまで。激動の20世紀を賑わせた怪事件25の〈真実〉に迫る!! ド…