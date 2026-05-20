「日経225ミニ」手口情報（20日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限26万4717枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月20日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の26万4717枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 264717( 264717)
ソシエテジェネラル証券 169582( 169582)
バークレイズ証券 78637( 78637)
SBI証券 93719( 38785)
松井証券 31404( 31404)
日産証券 27040( 27040)
楽天証券 55873( 25039)
サスケハナ・ホンコン 17682( 17682)
三菱UFJeスマート 16434( 10286)
JPモルガン証券 9627( 9627)
モルガンMUFG証券 8961( 8953)
ゴールドマン証券 6175( 6163)
マネックス証券 5677( 5677)
BNPパリバ証券 5586( 5586)
ビーオブエー証券 5532( 5532)
SMBC日興証券 5428( 5428)
みずほ証券 4676( 4603)
インタラクティブ証券 3446( 3446)
広田証券 3330( 3330)
野村証券 2877( 2835)
東海東京証券 73( 0)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4393( 4393)
バークレイズ証券 4368( 4368)
ソシエテジェネラル証券 3456( 3456)
フィリップ証券 295( 295)
SBI証券 397( 237)
JPモルガン証券 159( 159)
楽天証券 130( 90)
三菱UFJeスマート 90( 64)
ドイツ証券 46( 46)
マネックス証券 41( 41)
松井証券 40( 40)
日産証券 26( 26)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 20495( 20495)
ソシエテジェネラル証券 59( 59)
三菱UFJeスマート 44( 32)
フィリップ証券 29( 29)
SBI証券 28( 8)
JPモルガン証券 8( 8)
松井証券 8( 8)
マネックス証券 6( 6)
楽天証券 11( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 264717( 264717)
ソシエテジェネラル証券 169582( 169582)
バークレイズ証券 78637( 78637)
SBI証券 93719( 38785)
松井証券 31404( 31404)
日産証券 27040( 27040)
楽天証券 55873( 25039)
サスケハナ・ホンコン 17682( 17682)
三菱UFJeスマート 16434( 10286)
JPモルガン証券 9627( 9627)
モルガンMUFG証券 8961( 8953)
ゴールドマン証券 6175( 6163)
マネックス証券 5677( 5677)
BNPパリバ証券 5586( 5586)
ビーオブエー証券 5532( 5532)
SMBC日興証券 5428( 5428)
みずほ証券 4676( 4603)
インタラクティブ証券 3446( 3446)
広田証券 3330( 3330)
野村証券 2877( 2835)
東海東京証券 73( 0)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4393( 4393)
バークレイズ証券 4368( 4368)
ソシエテジェネラル証券 3456( 3456)
フィリップ証券 295( 295)
SBI証券 397( 237)
JPモルガン証券 159( 159)
楽天証券 130( 90)
三菱UFJeスマート 90( 64)
ドイツ証券 46( 46)
マネックス証券 41( 41)
松井証券 40( 40)
日産証券 26( 26)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 20495( 20495)
ソシエテジェネラル証券 59( 59)
三菱UFJeスマート 44( 32)
フィリップ証券 29( 29)
SBI証券 28( 8)
JPモルガン証券 8( 8)
松井証券 8( 8)
マネックス証券 6( 6)
楽天証券 11( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース