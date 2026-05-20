YouTubeに対話型検索機能「Ask YouTube」が登場、さらにマルチモーダル生成AI「Gemini Omni」がYouTubeショートのリミックスとYouTube Createアプリに導入へ

YouTubeに対話型検索機能「Ask YouTube」が登場、さらにマルチモーダル生成AI「Gemini Omni」がYouTubeショートのリミックスとYouTube Createアプリに導入へ