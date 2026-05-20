【大阪駅前】大人の「平和的まくら投げ大会」開催決定 どろだんごづくりに続く異色イベント＜詳細＞
大阪駅直結のファッションビル「ルクア大阪」で、新作イベント『知らない人とやってみる▽平和的まくら投げ大会』（※▽＝ハートマーク）が、6月13日・14日に開催されることが決まった。
【画像】話題になった…大人が“ムダに没頭する”どろだんごづくりイベント
大人の“どろだんごづくり”イベントがキャンセル待ち1000人超の話題となった「ムダ満喫CLUB」による企画。「平和的まくら投げ大会」は、大人が平和的に本気で戦うイベントとなる。
参加者同士で枕をぶつけ合うのではなく、ルクア大阪オリジナルの“平和的”なルールで楽しむ。当日その場で出会った参加者同士がチームを組み、枕を使った複数の競技に挑戦する。
競技内容は、誰かを攻撃するものではなく、枕を投げたり拾ったりする動作、時には布団などもいかしながら、誰も傷つけずに白熱する。勝敗も運動能力では決まらず、チーム内での声かけや作戦、思わぬ偶然が左右する。
終わった後には「何をしていたんだろう」と思いながらも、なぜか少し元気になっている。「このムダな時間が、明日への活力」という考えのもと、大人が肩の力を抜いて本気で楽しめる新しい体験を提案する。
■『知らない人とやってみる（ハート）平和的まくら投げ大会』
開催日：2026年6月13日（土）〜6月14日（日）
時間：1回目 13：00〜15：00 ／ 2回目 15：00〜17：00 ／3回目 17：00〜19：00
開催場所：ルクア イーレ 4Fイベントスペース「sPACE」
料金：無料
参加方法：事前予約制
【画像】話題になった…大人が“ムダに没頭する”どろだんごづくりイベント
大人の“どろだんごづくり”イベントがキャンセル待ち1000人超の話題となった「ムダ満喫CLUB」による企画。「平和的まくら投げ大会」は、大人が平和的に本気で戦うイベントとなる。
参加者同士で枕をぶつけ合うのではなく、ルクア大阪オリジナルの“平和的”なルールで楽しむ。当日その場で出会った参加者同士がチームを組み、枕を使った複数の競技に挑戦する。
終わった後には「何をしていたんだろう」と思いながらも、なぜか少し元気になっている。「このムダな時間が、明日への活力」という考えのもと、大人が肩の力を抜いて本気で楽しめる新しい体験を提案する。
■『知らない人とやってみる（ハート）平和的まくら投げ大会』
開催日：2026年6月13日（土）〜6月14日（日）
時間：1回目 13：00〜15：00 ／ 2回目 15：00〜17：00 ／3回目 17：00〜19：00
開催場所：ルクア イーレ 4Fイベントスペース「sPACE」
料金：無料
参加方法：事前予約制